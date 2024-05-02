Кулеба: Іти на поступки агресору задля миру − для нас неприйнятно

Шляхи завершення російсько-української війни, які припускають якісь поступки Україна країні-агресорці Росії, є неприйнятними, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю міністра Foreign Policy

Деталі: Ведучий запитав, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки, та пригадав нібито проєкт мирної угоди від березня 2022 року, який нещодавно опублікували ЗМІ. Такі питання викликали подив і обурення в українського міністра.

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Пряма мова Кулеби: "Думаю, одним з найбільших успіхів російської пропаганди у міжнародній політиці є те, що вони змусили усіх зосередити дискусії на тому, чим має поступитися Україна, компромісах, на які має піти Україна. Так вже було між 2014 і 2022 роком – усі розмови точилися про те, що Україна зробить, щоб Росія відчепилася.

І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як? Це просто божевілля, що у нас йдуть такі розмови. Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?".

Деталі: Він пригадав "найулюбленішу історію, яку любить розповідати очільник МЗС РФ" – про так звані "стамбульські домовленості", яких насправді не було. І наголосив, що насправді потрібно ставити питання – чому постійно йдеться про те, чим має поступитися Україна.

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"Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати", – наголосив Кулеба.

Міністр також нагадав, що усе, що було зроблено як конструктивні поступки у 2014-2022 роках, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення.

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