Избиение военного на блокпоста: Судью Тандыра оставили под стражей до 21 июля

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру по делу о смертельной аварии на блокпосте в мае 2023 года.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, обвиняемой в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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По постановлению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно".

Предыстория:

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.

Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

11 апреля 2024 года на заседании Высшего совета правосудия показали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра.

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