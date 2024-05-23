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Избиение военного на блокпоста: Судью Тандыра оставили под стражей до 21 июля

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 22:00
Избиение военного на блокпоста: Судью Тандыра оставили под стражей до 21 июля
АЛЕКСЕЙ ТАНДЫР, ФОТО: СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру по делу о смертельной аварии на блокпосте в мае 2023 года.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, обвиняемой в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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По постановлению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно".

Предыстория:

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Темы: судДТП
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