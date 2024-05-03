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Протести в Грузії: сотні людей рушили від парламенту до офісу партії влади

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 22:02
Протести в Грузії: сотні людей рушили від парламенту до офісу партії влади
Протести у Тбілісі. Фото: Getty Images

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", протестні акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия" та Civil.ge

Деталі: Сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС і скандують свої гасла. 

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Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де проходить форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей і через них вплинути на грузинську владу. 

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У поліції повідомляли про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС. 

Нагадаємо: резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми. 

МЗС України у зв'язку з протестами опублікувало рекомендації для українців у Грузії. 

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Теми: Грузія
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