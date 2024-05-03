Протести в Грузії: сотні людей рушили від парламенту до офісу партії влади

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", протестні акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия" та Civil.ge

Деталі: Сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС і скандують свої гасла.

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Despite Easter holidays, the number of protest marchers in Tbilisi remains high. #Tbilisiprotests 🎥 Guram Muradov/Civil.ge pic.twitter.com/LUPWyn5QqT — Civil.ge (@CivilGe) May 3, 2024

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де проходить форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей і через них вплинути на грузинську владу.

ВІДЕО ДНЯ

Protesters have blocked the road near the Paragraph Hotel on Liberty Square. 🎥 Guram Muradov/Civil ge pic.twitter.com/rA2t7JIpJc — Civil.ge (@CivilGe) May 3, 2024

У поліції повідомляли про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС.

Нагадаємо: резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.

МЗС України у зв'язку з протестами опублікувало рекомендації для українців у Грузії.

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