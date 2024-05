Протести в Грузії: сотні людей рушили від парламенту до офісу партії влади

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", протестні акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия" та Civil.ge

Деталі: Сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС і скандують свої гасла.

Despite Easter holidays, the number of protest marchers in Tbilisi remains high. #Tbilisiprotests 🎥 Guram Muradov/Civil.ge pic.twitter.com/LUPWyn5QqT

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де проходить форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей і через них вплинути на грузинську владу.

Protesters have blocked the road near the Paragraph Hotel on Liberty Square. 🎥 Guram Muradov/Civil ge pic.twitter.com/rA2t7JIpJc