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На Одещині знищили морську міну

Валентина РоманенкоВівторок, 7 травня 2024, 17:14
На Одещині знищили морську міну
ВМС ЗСУ

На Одещині військові моряки знищили чергову морську міну.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Деталі: 7 травня на Одещині виявили чергову небезпечну знахідку – якірну міну, яку винесло на узбережжя.

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Небезпечний боєприпас знешкодили шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

Загалом за час повномасштабної війни з Російською Федерацією військові моряки уже знищили десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.

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Дослівно: "Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів в жодному разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати.

У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби. Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя".

Теми: Одеська областьвійна
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