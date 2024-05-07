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Латвія передала Україні комунікаційне обладнання на 100 тисяч євро

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 7 травня 2024, 19:50
Латвія передала Україні комунікаційне обладнання на 100 тисяч євро
Ілюстративне фото: Getty Images

У межах ІТ-коаліції Латвія передала на потреби ЗСУ комунікаційне обладнання. Його вартість сягає близько 100 тисяч євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України

Деталі: Як зазначили у відомстві, це обладнання допоможе забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні.

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"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту", – сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо: Латвія вже передавала ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

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Раніше стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.

У лютому держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України завершили підписання угоди про співпрацю.

Теми: Латвіядопомога Україні
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