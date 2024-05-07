Латвия передала Украине коммуникационное оборудование на 100 тысяч евро

В рамках ІТ-коалиции Латвия передала на нужды ВСУ коммуникационное оборудование. Его стоимость достигает около 100 тысяч евро. Его стоимость достигает около 100 тысяч евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины

Детали: Как отметили в ведомстве, это оборудование поможет обеспечить бригады связью на тактическом уровне.

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"Благодаря партнерам продолжаем закрывать потребности наших подразделений на тактическом уровне. Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта", – сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним: Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

ИТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

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Ранее стало известно, что Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

В феврале государства-участники коалиции по развитию ИТ-возможностей Украины завершили подписание соглашения о сотрудничестве.