Латвія приєдналася до країн, дипломати яких не підуть на "інавгурацію" Путіна

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що латвійські дипломати не підуть на так звану "інавгурацію" правителя РФ Володимира Путіна, після "переобрання".

Джерело: Байба Браже у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника країни-агресора, яка атакує усе, що цінне для нас. Міжнародний кримінальний суд розшукує Володимира Путіна у зв’язку з воєнними злочинами".

Реклама:

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC.