Латвія приєдналася до країн, дипломати яких не підуть на "інавгурацію" Путіна

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що латвійські дипломати не підуть на так звану "інавгурацію" правителя РФ Володимира Путіна, після "переобрання".

Джерело: Байба Браже у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника країни-агресора, яка атакує усе, що цінне для нас. Міжнародний кримінальний суд розшукує Володимира Путіна у зв’язку з воєнними злочинами".

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Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 5, 2024

Передісторія:

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Перед цим щонайменш Чехія та Естонія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

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