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У четвер в Україні буде сухо, проте вночі прогнозують заморозки

Анастасія ПроцСереда, 8 травня 2024, 13:42
У четвер в Україні буде сухо, проте вночі прогнозують заморозки
Ілюстративне фото: Getty Images

У четвер, 9 травня, в Україні буде без опадів, лише в Карпатах і Криму очікуються невеликі короткочасні дощі. Вночі прогнозують заморозки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі від 1° до 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. У північних областях очікуються заморозки при температурі 0-3°С, у південній частині та на Закарпатті буде 7-12°С тепла. Вдень 15-20° тепла, на заході та півдні України 7-12°.

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Укргідрометцентр

У Києві в четвер буде без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень сягне 12-14°С.

10 травня в Україні також буде сухо. Температура вночі буде 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. У північних та східних областях очікуються заморозки, а на Закарпатті та узбережжі морів 5-10°С тепла. Вдень температура сягатиме 13-18°С, у південній, південно-західній частинах 17-22°С.

У столиці в п'ятницю без опадів. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 15-17°С.

Теми: погода
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