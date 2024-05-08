Рада закликала світ визнати геноцид кримських татар 1944 року і тиснути на РФ

Верховна Рада звернулася до урядів і парламентів іноземних держав у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка

Деталі: За прийняття відповідної постанови проголосували 317 депутатів.

Реклама:

Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році актом геноциду кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті його жертв.

Також Рада закликала засудити злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на організацію геноциду і визнавати широкомасштабну нічим не спровоковану збройну агресію Російської Федерації проти України продовженням російської геноцидної імперської політики, метою якої є колонізація України і поневолення українського народу.

Дослівно: "(Закликаємо – ред.) вимагати від Російської Федерації як держави-члена Організації Об’єднаних Націй та постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що систематично не виконує своїх обов’язків, скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема виконати рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу,

ВІДЕО ДНЯ

узяти активну участь у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського (Української формули миру), в тому числі в частині звільнення Російською Федерацією усіх осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі представників корінного кримськотатарського народу та повної деокупації тимчасово окупованої території України для досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні та безпеки всього світу".

Читайте також: Рашизм. Кримськотатарський вимір