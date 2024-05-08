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Рада призвала мир признать геноцид крымских татар 1944 года и давить на РФ

Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 17:03
Рада призвала мир признать геноцид крымских татар 1944 года и давить на РФ
Фото иллюстративное

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: За принятие соответствующего постановления проголосовали 317 депутатов.

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Рада призвала правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году актом геноцида крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к чествованию памяти его жертв.

Также Рада призвал осудить преступные действия тоталитарного режима СССР, направленные на организацию геноцида и признавать широкомасштабную ничем не спровоцированную вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины продолжением российской геноцидной имперской политики, целью которой является колонизация Украины и порабощение украинского народа.

Дословно: "(Призываем - ред.) требовать от Российской Федерации как государства-члена Организации Объединенных Наций и постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, систематически не выполняет своих обязанностей, отменить незаконные ограничения на право крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, в частности выполнить решение Международного суда Организации Объединенных Наций по восстановлению работы Меджлиса крымскотатарского народа,

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принять активное участие в реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского (Украинской формулы мира), в том числе в части освобождения Российской Федерацией всех лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, в том числе представителей коренного крымскотатарского народа и полной деоккупации временно оккупированной территории Украины для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и безопасности всего мира".

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Темы: историягеноцидРосcия
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