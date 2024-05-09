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Найближчими днями трохи потеплішає, але вночі ще будуть заморозки

Ірина БалачукЧетвер, 9 травня 2024, 12:30
Найближчими днями трохи потеплішає, але вночі ще будуть заморозки
Фото ілюстативне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні потеплішає на кілька градусів, подекуди пройдуть дощі, а вночі 10 травня ще очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 10 травня в Україні без опадів, лише вдень у Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ.

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Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській області заморозки в повітрі 0-3°), на Закарпатті та узбережжі морів 5-10° тепла. Удень 14-19°, на півдні та південному заході України 17-22°, у Карпатах 10-15°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 10 травня без опадів, вночі 3-5° тепла; вдень 16-18°, вітер південно-західний, 3-5 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

11 травня у північних, вдень і в західних, центральних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів, вночі 5-10°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті та в південній частині України 16-21°. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в суботу місцями невеликий короткочасний дощ, вночі 8-10° тепла; вдень 15-17°. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

Теми: погода
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