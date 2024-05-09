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В ближайшие дни немного потеплеет, но ночью еще будут заморозки

Ирина БалачукЧетверг, 9 мая 2024, 12:30
В ближайшие дни немного потеплеет, но ночью еще будут заморозки
Фото иллюстативное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине потеплеет на несколько градусов, местами пройдут дожди, а ночью 10 мая еще ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 10 мая в Украине без осадков, лишь днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь.

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Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°, в Сумской, Харьковской и Луганской области заморозки в воздухе 0-3°), на Закарпатье и побережье морей 5-10° тепла. Днем 14-19°, на юге и юго-западе Украины 17-22°, в Карпатах 10-15°. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 10 мая без осадков, ночью 3-5° тепла; днем 16-18°, ветер юго-западный, 3-5 м/с. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

11 мая в северных, днем и в западных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков, ночью 5-10 °; днем 13-18° тепла, на Закарпатье и в южной части Украины 16-21°. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в субботу местами небольшой кратковременный дождь, ночью 8-10° тепла; днем 15-17°. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.  

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Темы: погода
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