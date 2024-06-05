Виданню АР підтвердили перші удари України американською зброєю по Росії

Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як США оголосили про дозвіл це робити.

Джерело: посадовець однієї з країн Заходу на умовах анонімності в коментарі АР, пише "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник АР, який "не був уповноважений публічно коментувати це делікатне питання", не уточнив, де саме було завдано удару американською зброєю по Росії.

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Але, згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків, за 50 кілометрів від українського кордону.

Зазначається, що удару було завдано відповідно до нещодавно схвалених вказівок президента США Джо Байдена, який дозволив використовувати американську зброю для ударів на території Росії з метою захисту Харкова.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

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При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.