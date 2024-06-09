Смерть після епілептичного нападу в ТЦК: там заявили, що чоловік був п’яний і сам захотів ночувати

Житомирське ТЦК призначило розслідування щодо смерті 32-річного Сергія Ковальчука після візиту до Звягельського РТЦК та СП. У ТЦК заявили, що він з ознаками алкогольного сп’яніння сам захотів заночувати у розташуванні роти охорони.

Джерело: Житомирський обласний ТЦК та СП

Дослівно ТЦК: "У ході з'ясування обставин додатково стало відомо, що 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.

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У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю.

Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися".

Деталі: ТЦК повторили, що вранці 29 травня у Ковальчука стався епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною і вдарився головою.

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Одразу, зазначається, йому була надана домедична допомога, викликали "швидку".

Невдовзі стався другий епілептичний напад.

Після чотирьох днів, проведених у лікарні, чоловік помер. Попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги.

Дослівно ТЦК: "Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою".

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