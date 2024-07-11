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Одеський ексвійськком постане перед судом за відпочинок на Сейшелах замість служби

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 липня 2024, 11:01
Одеський ексвійськком постане перед судом за відпочинок на Сейшелах замість служби
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЦК ТА СП

Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього одеського військкома Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах.

Джерело: Офіс генпрокурораДБР

Деталі: Борисову інкримінують нез'явлення на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану; ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану; використання завідомо підробленого документа.

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Слідство встановило, що 2 грудня 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року.

Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

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При цьому слідчі встановили, що з грудня 2022 року по січень 2023 року Борисов відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

В ОГП нагадали, що колишній одеський військком перебуває під вартою.

Що передувало: До суду скерували обвинувальний акт стосовно ексвійськкома за фактом незаконного збагачення на понад 142 млн грн. Також йому було повідомлено про підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Передісторія:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • У червні 2023 року Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова, а НАЗК склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова на суму 188 мільйонів гривень.

Теми: ТЦКОдесаДБРОфіс генпрокурора
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