Одеський ексвійськком постане перед судом за відпочинок на Сейшелах замість служби

Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього одеського військкома Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР

Деталі: Борисову інкримінують нез'явлення на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану; ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану; використання завідомо підробленого документа.

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Слідство встановило, що 2 грудня 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року.

Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

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При цьому слідчі встановили, що з грудня 2022 року по січень 2023 року Борисов відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

В ОГП нагадали, що колишній одеський військком перебуває під вартою.

Що передувало: До суду скерували обвинувальний акт стосовно ексвійськкома за фактом незаконного збагачення на понад 142 млн грн. Також йому було повідомлено про підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

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