Одесский экс-военком предстанет перед судом за отдых на Сейшелах вместо службы

Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшельских Островах.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР

Детали: Борисову инкриминируют неявку на службу без уважительных причин, совершенную в условиях военного положения; уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения; использование заведомо поддельного документа.

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Следствие установило, что 2 декабря 2022 года бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года.

В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденная руководством больницы, без фамилии врача и его должности.

19 декабря 2022 года, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военком ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу.

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При этом следователи установили, что с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.

Сейчас по поручению прокурора следователь сообщил стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам дела для ознакомления.

В ОГП напомнили, что бывший одесский военком находится под стражей.

Что предшествовало: В суд направили обвинительный акт в отношении экс-военного по факту незаконного обогащения на более 142 млн грн. Также ему было сообщено о подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Предыстория: