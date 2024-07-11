Одесский экс-военком предстанет перед судом за отдых на Сейшелах вместо службы
Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшельских Островах.
Источник: Офис генпрокурора, ГБР
Детали: Борисову инкриминируют неявку на службу без уважительных причин, совершенную в условиях военного положения; уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения; использование заведомо поддельного документа.
Следствие установило, что 2 декабря 2022 года бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года.
В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденная руководством больницы, без фамилии врача и его должности.
19 декабря 2022 года, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военком ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу.
При этом следователи установили, что с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.
Сейчас по поручению прокурора следователь сообщил стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам дела для ознакомления.
В ОГП напомнили, что бывший одесский военком находится под стражей.
Что предшествовало: В суд направили обвинительный акт в отношении экс-военного по факту незаконного обогащения на более 142 млн грн. Также ему было сообщено о подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.
Предыстория:
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- В июне 2023 года Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен.