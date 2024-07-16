Фонд Порошенко внес залог за Червинского
Вторник, 16 июля 2024, 15:15
Благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского.
Источник: Порошенко в соцсетях
Детали: 5-ый президент Украины обнародовал соответствующую платежку.
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Что предшествовало: Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.
Предыстория:
- 20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, чтоСБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
- 21 апреля 2023 годаЧервинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
- А уже 24 апреля Служба безопасности Украинызадержала Червинского. Суд арестовал его.
- Сам экс-разведчик заявил ополитическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.
- В декабре 2023 годаЧервинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
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