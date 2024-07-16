Фонд Порошенко внес залог за Червинского

Благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского.

Источник: Порошенко в соцсетях

Детали: 5-ый президент Украины обнародовал соответствующую платежку.

Реклама:

Что предшествовало: Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.

Предыстория:

20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, чтоСБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".

21 апреля 2023 годаЧервинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.

А уже 24 апреля Служба безопасности Украинызадержала Червинского. Суд арестовал его.

Сам экс-разведчик заявил ополитическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

В декабре 2023 годаЧервинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

Читайте также: Секретные письма Генштаба и интервью из-за решетки. Что происходит в тайном деле Червинского