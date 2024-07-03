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В Україні, крім південного сходу, пройдуть дощі

Ірина БалачукСереда, 3 липня 2024, 13:31
В Україні, крім південного сходу, пройдуть дощі
Фото pixabay.com

4 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У четвер температура у західних та Житомирській областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°.

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У Києві 4 липня вночі без опадів, 19-21°, вдень короткочасний дощ, до +31°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

У п'ятницю в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, в суботу переважно без опадів.

Температура у західних, північних, 6 липня і в більшості центральних областей вночі 13-18°, вдень 23-28°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, у східних областях 5 липня подекуди сильна спека 35-38°.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.  

У Києві 5 липня вночі та вдень невеликі короткочасні дощі, вночі до +18°, вдень до +27°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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