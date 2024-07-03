Міноборони допустило до експлуатації понад 70 українських безпілотних авіакомплексів

ФОТО З ОФІЦІЙНОЇ СТОРІНКИ ГЕНШТАБУ ТА АРМІЇІНФОРМ

У 2024 році Міноборони допустило до експлуатації понад 70 зразків безпілотних авіакомплексів українського виробництва.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "За 6 місяців поточного року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), всі вони вироблені в Україні".

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Деталі: У МОУ додали, що для порівняння торік відомство затвердило близько 60 БпАК різного призначення.

Повідомляється, що безпілотні комплекси виконують широкий спектр завдань: розвідка позицій ворога на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, завдання ударів по ворожій техніці, укріпленнях та арсеналах.

Процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

ВІДЕО ДНЯ

Зразки ОВТ українського виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти держбюджету.

Фото з офіційної сторінки ГенштАбУ та АрміїІнформ