Міноборони допустило до експлуатації понад 70 українських безпілотних авіакомплексів
У 2024 році Міноборони допустило до експлуатації понад 70 зразків безпілотних авіакомплексів українського виробництва.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "За 6 місяців поточного року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), всі вони вироблені в Україні".
Деталі: У МОУ додали, що для порівняння торік відомство затвердило близько 60 БпАК різного призначення.
Повідомляється, що безпілотні комплекси виконують широкий спектр завдань: розвідка позицій ворога на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, завдання ударів по ворожій техніці, укріпленнях та арсеналах.
Процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.
Зразки ОВТ українського виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти держбюджету.