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Україна не видала на обмін військового РФ, якого першим засудили за воєнний злочин

Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 18:11
Україна не видала на обмін військового РФ, якого першим засудили за воєнний злочин
Вадим Шишимарін. Фото: Максим Поліщук, Ґрати

Перший засуджений за воєнний злочин – убивство мирного жителя у Сумській області – російський військовий Вадим Шишимарін на цей час відбуває покарання в Україні, хоча РФ хотіла його обміняти.

Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: "Так, він в Україні", - сказав Бєлоусов, відповідаючи на запитання, чи відбуває Шишимарін покарання.

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Стосовно того, чи хотіли росіяни його обміняли, представник ОГП відповів, що це питання порушувалося, але Україна не видає Шишимаріна.

Загалом в Україні засуджені за воєнні злочини і відбувають покарання 17 російських військових.

При цьому Офіс генпрокурора виступає проти обміну засуджених російських військових за тяжкі воєнні злочини – убивства, зґвалтування тощо.

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Пряма мова: "У кожному випадку питання розглядається окремо. Коли б там не було наших людей, питання було б інше, а якщо ми розуміємо, що там наші люди, то це треба брати до уваги. Це складний процес, до якого залучені Служба безпеки, Головне управління розвідки, які безпосередньо займаються цими перемовинами. Я не виключаю можливості, що такі обміни потенційно можуть бути. Але, за загальними правилами, ми не обмінюємо саме тих, хто вчинив тяжкі злочини, бо це принципова позиція Офісу генерального прокурора".

Передісторія:

  • 4 травня 2022 року СБУ опублікувала відеозізнання окупанта Шишимаріна у вбивстві цивільних.
  • 11 травня прокуратура повідомила, що його справу було передано до суду. Шишимаріна звинуватили в порушенні законів і звичаїв війни. Він визнав провину і розкаявся.
  • Солом'янський районний суд Києва засудив Шишимаріна до вищої міри покарання - довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця - 62-річного мирного жителя Сумщини Олександра Шеліпова.
  • У липні 2022 року колегія суддів Київського апеляційного суду пом'якшила вирок Шишимаріну, замінивши йому довічне позбавлення волі на 15 років ув'язнення.

Читати більше в матеріалі ""Правда, що Зеленський усім роздав зброю?" Історія першого вироку за воєнний злочин"

Теми: воєнні злочиниОфіс генпрокурораобмінполонені
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