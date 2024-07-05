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В Броварах відкрили другий на Київщині центр рекрутингу до армії

Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 19:09
В Броварах відкрили другий на Київщині центр рекрутингу до армії
Фото: Міноборони

На Київщині в Броварах відкрився другий в області центр рекрутингу української армії. Загалом, це двадцять шостий рекрутинговий центр в Україні.

Джерело: Повідомлення Міноборони

Деталі: Центр рекрутингу відкрили за адресою вул. Героїв України, 18, (приміщення ЦНАПу).

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Він працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, а в п’ятницю з 8:00 до 15:45.

Вказується, що в центрі доступно понад 10 тисяч вакансій в різні підрозділи Сил оборони.

"Прийти та рекрутуватися можна навіть із повісткою про уточнення даних. При цьому спеціально навчені рекрутери супроводжують людину, яка долучається до захисту країни, на всіх етапах рекрутингу", - заявляють в Міноборони.

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Там також планують, що до кінця року буде працювати близько 40 таких центрів в усіх регіонах держави.

Передісторія:

Теми: Київрекрутингармія
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