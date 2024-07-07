Понеділок почнеться зі спеки до 38°

Погода без опадів очікується в Україні в понеділок 8 липня в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза, а також спека понад 35° у низці регіонів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Детали: Температура в понеділок у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.

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У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

У вівторок 9 липня в Україні також переважно без опадів, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°.

На решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 25-30°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.