Понеділок почнеться зі спеки до 38°
Погода без опадів очікується в Україні в понеділок 8 липня в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза, а також спека понад 35° у низці регіонів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр
Детали: Температура в понеділок у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.
У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.
У вівторок 9 липня в Україні також переважно без опадів, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°.
На решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 25-30°.
У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.