Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона, постраждала вагітна
Неділя, 7 липня 2024, 16:39
Через обстріл Корабельного району Херсона в неділю постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.
Джерело: Херсонська ОДА
Дослівно: "Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинився Корабельний район.
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Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада "швидкої" доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння.
Нині вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані".
Що передувало: Через ворожий обстріл в ніч на неділю в Херсоні повністю вигоріло кафе "Літо".