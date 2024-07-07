Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона, постраждала вагітна

Через обстріл Корабельного району Херсона в неділю постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинився Корабельний район.

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Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада "швидкої" доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння.

Нині вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані".

Що передувало: Через ворожий обстріл в ніч на неділю в Херсоні повністю вигоріло кафе "Літо".