Розвідка Британії пов′язала деградацію освіти і науки в РФ з рішеннями Кремля

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як на стан освіти та науки у Росії вплинуло рішення Кремля взяти університети під свій контроль.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 8 липня, передає "Європейська правда"

Деталі: Відомство звернуло увагу на ухвалене 19 червня Вченою радою Європейського університету в Санкт-Петербурзі рішення закрити факультет політичних наук.

Реклама:

Аналітики зазначають, що університет був центром академічної свободи, а отже, подразником для Кремля після повернення правителя РФ Володимира Путіна на посаду президента в 2012 році та широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Влада запровадила обов'язковий курс з основ російської державності та звільнила деяких викладачів, які критикували війну. Різні університети закрили програми навчання, які Кремль може вважати підривними", – йдеться в огляді.

Розвідка вказала, що ізоляція з початку війни, ймовірно, завдала шкоди російській науці та посилається на дослідження журналу Nature, що за останні 12 місяців Академія наук РФ опустилася на 23 місця, з 71-го на 94-те.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, зауважує відомство, Московський державний університет також опустився в рейтингу й тепер посідає 420-те місце.

"Дискусії на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, що відбувся наприкінці червня, пропагували більш мракобісний підхід до освіти, а деякі учасники критикували ідею вивчення іноземних мов та підтримували заміну "антидержавних" підручників", – резюмує розвідка.

Передісторія: