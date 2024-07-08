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Розвідка Британії пов′язала деградацію освіти і науки в РФ з рішеннями Кремля

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 липня 2024, 12:32
Розвідка Британії пов′язала деградацію освіти і науки в РФ з рішеннями Кремля
Володимир путін зі студентами, фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як на стан освіти та науки у Росії вплинуло рішення Кремля взяти університети під свій контроль.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 8 липня, передає "Європейська правда"

Деталі: Відомство звернуло увагу на ухвалене 19 червня Вченою радою Європейського університету в Санкт-Петербурзі рішення закрити факультет політичних наук.

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Аналітики зазначають, що університет був центром академічної свободи, а отже, подразником для Кремля після повернення правителя РФ Володимира Путіна на посаду президента в 2012 році та широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Влада запровадила обов'язковий курс з основ російської державності та звільнила деяких викладачів, які критикували війну. Різні університети закрили програми навчання, які Кремль може вважати підривними", – йдеться в огляді.

Розвідка вказала, що ізоляція з початку війни, ймовірно, завдала шкоди російській науці та посилається на дослідження журналу Nature, що за останні 12 місяців Академія наук РФ опустилася на 23 місця, з 71-го на 94-те.

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Водночас, зауважує відомство, Московський державний університет також опустився в рейтингу й тепер посідає 420-те місце.

"Дискусії на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, що відбувся наприкінці червня, пропагували більш мракобісний підхід до освіти, а деякі учасники критикували ідею вивчення іноземних мов та підтримували заміну "антидержавних" підручників", – резюмує розвідка.

Передісторія:

  • Раніше британське Міноборони зазначило, що Росія посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію задля обмеження доступу громадян до правдивої інформації та більшого стеження за ними.
  • В одному зі своїх попередніх розвідувальних оглядів про російсько-українську війну Міноборони Британії оцінило, як Росія викрадає з окупованих частин України мінерали і корисні копалини.
  • Раніше розвідка Британії стверджувала, що у Росії вдаються до правового переслідування мігрантів, в основному з Центральної Азії, щоб змусити їх вступити у збройні сили та воювати в Україні.
  • Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.

Теми: Росіяосвітанаукарозвідка
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