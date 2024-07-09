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В найближчі дні спека в Україні посилиться

Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 12:11
В найближчі дні спека в Україні посилиться
ілюстративне фото Getty Images

У середу 10 липня в Україні пануватиме суха спекотна погода, тільки вдень на Закарпатті та в північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, у Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°.

У Києві в середу суха спекотна погода з температурою вночі близько 20°, вдень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

11 липня в Україні суха спекотна погода, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура у південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, у Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 18-23°, вдень 30-34°, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями сильна спека 35-37°.

У столиці в четвер суха спекотна погода, температура вночі 20-22°, вдень 32-34°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 липня найвища температура вдень була 36,4° у 1885 р., найнижча вночі 6,4° у 1887 р.

Теми: погода
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