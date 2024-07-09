Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Лубінець пояснив, чому не вірить в обмін "всіх на всіх" із РФ найближчим часом

Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 15:15
Лубінець пояснив, чому не вірить в обмін всіх на всіх із РФ найближчим часом
Дмитро Лубінець. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що не вірить у великий обмін "всіх на всіх" із РФ найближчим часом, бо не бачить готовності до цього країни-агресора.

Джерело: Лубінець на пресконференції, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України.

Реклама:

Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні".

Деталі: За словами омбудсмана, росіяни "готові проводити обмінні процеси, готові розмовляти про всі категорії громадян України, але готовності проводити швидкі великі обміни не демонструють.

Лубінець також нагадав, що під час останнього обміну цивільних вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі 5 українців. Омбудсман зазначив, що з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з білоруською стороною.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною він з’явився".

Теми: полоненіРосіявійнаправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Укренерго" отримає грант у 100 млн євро від Євросоюзу

фото 70 обшуків і 30 підозр за розкрадання 138 млн для армії − ОГП повідомив про масштабну спецоперацію

відеоНардепка Яцик з третьої спроби вийшла з фракції "Слуга народу"

Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Усі новини...
полонені
Україна має неофіційні дані, де РФ утримує викраденого журналіста Хилюка – омбудсман
Унікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні
Україна не видала на обмін військового РФ, якого першим засудили за воєнний злочин
Останні новини
14:50
Зенітники ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині
14:43
"Знакова подія": українські військові у четвер збили "Іскандер", що летів на Одещину – Плетенчук
14:36
футболКапітан збірної Іспанії перейшов в італійський "Мілан"
14:35
Понад 80% українців протягом року стикалися з шахрайством в інтернеті – опитування Rakuten Viber
14:26
Проблему, яка призвела до світового технологічного збою, ізолювали та виправлили - CrowdStrike
14:15
фотоЗеленський попросив Стармера "проявити лідерство" та дозволити бити західною зброєю вглиб РФ
14:10
Банк видав перший кредит на альтернативну енергетику за програмою "5-7-9%"
13:58
На Харківщині дитина потонула в замінованій річці
13:45
Житомирська область часто ігнорувала команди "Укренерго" і не вимикала світло
13:30
Прем'єр Британії пообіцяв Зеленському подвоїти підтримку України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: