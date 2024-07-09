Лубінець пояснив, чому не вірить в обмін "всіх на всіх" із РФ найближчим часом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що не вірить у великий обмін "всіх на всіх" із РФ найближчим часом, бо не бачить готовності до цього країни-агресора.

Джерело: Лубінець на пресконференції, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України.

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Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні".

Деталі: За словами омбудсмана, росіяни "готові проводити обмінні процеси, готові розмовляти про всі категорії громадян України, але готовності проводити швидкі великі обміни не демонструють.

Лубінець також нагадав, що під час останнього обміну цивільних вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі 5 українців. Омбудсман зазначив, що з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з білоруською стороною.

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Пряма мова: "Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною він з’явився".