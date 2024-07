Орбан не спромігся засудити удар Росії по "Охматдиту" і закликав до "припинення вогню"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Орбана у X (Twitter)

Деталі: У твіті Орбана не знайшлось місця для висловлення співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару, також він ані словом не згадав про те, що за цим стоїть Росія.

Прем’єр Угорщини тільки сказав про "трагічний і жахливий теракт у Києві", який, за його словами, доводить: "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".

Yesterday’s tragic and heinous attack in Kyiv proves that our fears were justified: as it was foreseeable, the brutality of the Russia-Ukraine war has reached a new level. This is precisely why we embarked on a peace mission 9 days ago.



The growing intensity of the war is a call…