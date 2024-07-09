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Орбан не смог осудить удар России по "Охматдету" и призвал к "прекращению огня"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 18:08
Орбан не смог осудить удар России по Охматдету и призвал к прекращению огня
Виктор Орбан. Фото - Getty Images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан более чем сутки спустя впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со сcылкой на Орбана в X (Twitter)

Детали: В твите Орбана не нашлось места для выражения соболезнований погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара, также он ни словом не упомянул о том, что за этим стоит Россия.

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Премьер Венгрии только сказал о "трагическом и ужасном теракте в Киеве", который, по его словам, доказывает: "жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень".

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"Именно поэтому девять дней назад мы начали миротворческую миссию. Все большая интенсивность войны – это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать мирную политику, которая бы побудила Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам", – добавил он.

Остальные европейские лидеры однозначно осудили российский обстрел "Охматдета" и выразили соболезнования жертвам.

Соперник Орбана Петер Мадяр объявил сбор гуманитарной помощи для украинских детей и готовится отправиться в Киев с партией медоборудования.

Мэр венгерской столицы Будапешта Гергей Корачонь осудил массированные ракетные удары России по украинским городам, в частности "Охматдету", и попутно раскритиковал Орбана за визит в Москву.

Темы: ОрбанВенгрияРосcия
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