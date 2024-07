Орбан не смог осудить удар России по "Охматдету" и призвал к "прекращению огня"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан более чем сутки спустя впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со сcылкой на Орбана в X (Twitter)

Детали: В твите Орбана не нашлось места для выражения соболезнований погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара, также он ни словом не упомянул о том, что за этим стоит Россия.

Реклама:

Премьер Венгрии только сказал о "трагическом и ужасном теракте в Киеве", который, по его словам, доказывает: "жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень".

Yesterday’s tragic and heinous attack in Kyiv proves that our fears were justified: as it was foreseeable, the brutality of the Russia-Ukraine war has reached a new level. This is precisely why we embarked on a peace mission 9 days ago.



The growing intensity of the war is a call…