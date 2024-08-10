Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони, імовірно, зайшли в село у Бєлгородській області, влада РФ закрила туди в'їзд

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 16:19
Сили оборони, імовірно, зайшли в село у Бєлгородській області, влада РФ закрила туди в'їзд
зняте в Порозі відео українських військових, скріншот

Сили оборони України, імовірно, зайшли у село Пороз у Бєлгородській області Росії, губернатор області заявив, що в'їзд у село закрито.

Джерело: Суспільне спільно з аналітиками VoxCheck, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Реклама:

Деталі: У суботу в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз. На відео військовий представляється бійцем 252 батальйону.

Відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі, з'ясували аналітики VoxCheck спільно із Суспільним.

Відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною по прямій – до 3 кілометрів. Точна дата зйомки – невідома.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в рамках оголошеного в регіоні режиму "контртерористичної операції".

Пряма мова Гладкова: "Зустрівся із заступником керівника Грайворонського міського округу Анатолієм Анатолійовичем Бляшенком та головою села Валентиною Олексіївною Коренєвою з приводу оперативної ситуації, що складається в селі Пороз: за попередніми даними, близько 10 осіб ще залишаються в селі.

Надходить суперечлива інформація: з одного боку, ми всі бачили ролик, який знято на тлі сільського Будинку культури, з іншого боку, мешканці, які щойно виїхали, кажуть, що противника не бачили і стрілянини не чули.

Але для того, щоб точно розуміти ситуацію, потрібно, щоб у ній розібралися представники наших силових структур. Наразі в рамках оголошеного в регіоні режиму КТО в'їзд у село Пороз закрито... Сподіваюся, що до кінця дня ситуація щодо Порозу нормалізується".

Що передувало: У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції.

Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Передісторія:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.

Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки – Google

У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули

У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Усі новини...
Росія
Один із засуджених за вбивство Нємцова поїхав на війну
RuTube видалили з App Store
МЗС закликало скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі
Останні новини
12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
11:58
Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА
11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
11:44
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
11:25
Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
11:14
фото Роздавали воду людям: росіяни убили 2 волонтерів у Херсоні
11:06
фотоОбіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
11:02
У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая
10:34
фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело
10:29
ФДМУ збирається приватизувати Миколаївський глиноземний завод Дерипаски
Усі новини...
Реклама:
Реклама: