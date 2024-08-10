Сили оборони, імовірно, зайшли в село у Бєлгородській області, влада РФ закрила туди в'їзд
Сили оборони України, імовірно, зайшли у село Пороз у Бєлгородській області Росії, губернатор області заявив, що в'їзд у село закрито.
Джерело: Суспільне спільно з аналітиками VoxCheck, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Деталі: У суботу в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз. На відео військовий представляється бійцем 252 батальйону.
Відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі, з'ясували аналітики VoxCheck спільно із Суспільним.
Відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною по прямій – до 3 кілометрів. Точна дата зйомки – невідома.
Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в рамках оголошеного в регіоні режиму "контртерористичної операції".
Пряма мова Гладкова: "Зустрівся із заступником керівника Грайворонського міського округу Анатолієм Анатолійовичем Бляшенком та головою села Валентиною Олексіївною Коренєвою з приводу оперативної ситуації, що складається в селі Пороз: за попередніми даними, близько 10 осіб ще залишаються в селі.
Надходить суперечлива інформація: з одного боку, ми всі бачили ролик, який знято на тлі сільського Будинку культури, з іншого боку, мешканці, які щойно виїхали, кажуть, що противника не бачили і стрілянини не чули.
Але для того, щоб точно розуміти ситуацію, потрібно, щоб у ній розібралися представники наших силових структур. Наразі в рамках оголошеного в регіоні режиму КТО в'їзд у село Пороз закрито... Сподіваюся, що до кінця дня ситуація щодо Порозу нормалізується".
Що передувало: У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції.
Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.