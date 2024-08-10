Силы обороны, вероятно, зашли в село в Белгородской области, власти РФ закрыли туда въезд

Силы обороны Украины, предположительно, зашли в село Пороз в Белгородской области России, губернатор области заявил, что въезд в село закрыт.

Источник: Суспільне совместно с аналитиками VoxCheck, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

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Детали: В субботу в соцсетях появилось видео, на котором украинские военные утверждают, что находятся в российском селе Пороз. На видео военный представляется бойцом 252 батальона.

Видео действительно снято на фоне сельского клуба в Порозе, выяснили аналитики VoxCheck совместно с Суспільним.

Расстояние от этого клуба до ближайшей точки границы с Украиной по прямой – до 3 километров. Точная дата съемки – неизвестна.

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Вместе с тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации в Порозе будут разбираться представители силовых структур, а пока въезд в село закрыт в рамках объявленного в регионе режима "контртеррористической операции".

Прямая речь Гладкова: "Встретился с заместителем руководителя Грайворонского горокруга Анатолием Анатольевичем Бляшенко и главой села Валентиной Алексеевной Кореневой по поводу оперативной обстановки, которая складывается в селе Пороз: по предварительным данным, около 10 человек еще остаются в селе.

Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали.

Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт… Надеюсь, что до конца дня ситуация по Порозу нормализуется".

Что предшествовало: В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции.

Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

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