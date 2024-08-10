В МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей
Из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, заявили в МЧС России.
Источник: официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров в комментарии журналистам, передает государственное агентство ТАСС
Прямая речь Шарова: "В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места.
Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек".
Детали: Шаров добавил, что развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых расположено более 4,4 тысяч человек, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.