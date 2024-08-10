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В МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 19:10
В МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей
Жители Курской области в автобусе в эвакуационном пункте, организованном в Рыльске, фото: Profimedia

Из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, заявили в МЧС России.

Источник: официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров в комментарии журналистам, передает государственное агентство ТАСС

Прямая речь Шарова: "В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места.

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Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек".

Детали: Шаров добавил, что развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых расположено более 4,4 тысяч человек, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
  • В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Росcияэвакуациявойна
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