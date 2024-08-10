В МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей

Жители Курской области в автобусе в эвакуационном пункте, организованном в Рыльске, фото: Profimedia

Из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, заявили в МЧС России.

Источник: официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров в комментарии журналистам, передает государственное агентство ТАСС

Прямая речь Шарова: "В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места.

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Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек".

Детали: Шаров добавил, что развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых расположено более 4,4 тысяч человек, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

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