Міноборони РФ видає старі відео за удари по ЗСУ в Курській області – ЗМІ

Відеоролики, які Міноборони РФ видає за записи "успішних ударів" по ЗСУ на курському напрямку, були зняті давно і в інших місцях.

Джерело: розслідувачі The Insider, Міноборони РФ

Деталі: 10 серпня російське державне агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ опублікувало відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".

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Насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру, з'ясували розслідувачі.

Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - скріншот карти в районі Кремінної, Луганська область. The Insider

Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - карта об'єкта в Часовому Яру, Донецька область. The Insider

9 серпня Міноборони РФ опублікувало ролик, що ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.

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"Екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних Сил завдав удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю", – йдеться в описі до ролика.

Однак цей ролик було знято досить давно – його публікувало державне агентство ТАСС 14 липня.

The Insider

Водночас у неділю вдень Міноборони Росії заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських мобільних груп на бронетехніці вглиб російської території в районах населених пунктів Толпине, Журавлі, Общий Колодезь Курської області, а також запобігли спробі прориву ЗСУ в Біловський район Курської області.

Українська влада і військове керівництво офіційно не повідомляють про операцію в Курській області і не коментують просування в цьому районі.

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