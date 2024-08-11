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Міноборони РФ видає старі відео за удари по ЗСУ в Курській області – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 16:58
Міноборони РФ видає старі відео за удари по ЗСУ в Курській області – ЗМІ
скріншот пропагандистського ролика РИА Новости

Відеоролики, які Міноборони РФ видає за записи "успішних ударів" по ЗСУ на курському напрямку, були зняті давно і в інших місцях.

Джерело: розслідувачі The Insider, Міноборони РФ

Деталі: 10 серпня російське державне агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ опублікувало відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".

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Насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру, з'ясували розслідувачі.

Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ
Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - скріншот карти в районі Кремінної, Луганська область. The Insider
Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ
Ліворуч - свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч - карта об'єкта в Часовому Яру, Донецька область. The Insider

9 серпня Міноборони РФ опублікувало ролик, що ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.

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"Екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних Сил завдав удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю", – йдеться в описі до ролика.

Однак цей ролик було знято досить давно – його публікувало державне агентство ТАСС 14 липня.

The Insider
The Insider

Водночас у неділю вдень Міноборони Росії заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських мобільних груп на бронетехніці вглиб російської території в районах населених пунктів Толпине, Журавлі, Общий Колодезь Курської області, а також запобігли спробі прориву ЗСУ в Біловський район Курської області.

Українська влада і військове керівництво офіційно не повідомляють про операцію в Курській області і не коментують просування в цьому районі.

Передісторія:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
  • У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

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