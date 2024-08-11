Міноборони РФ видає старі відео за удари по ЗСУ в Курській області – ЗМІ
Відеоролики, які Міноборони РФ видає за записи "успішних ударів" по ЗСУ на курському напрямку, були зняті давно і в інших місцях.
Джерело: розслідувачі The Insider, Міноборони РФ
Деталі: 10 серпня російське державне агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ опублікувало відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".
Насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру, з'ясували розслідувачі.
9 серпня Міноборони РФ опублікувало ролик, що ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.
"Екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних Сил завдав удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю", – йдеться в описі до ролика.
Однак цей ролик було знято досить давно – його публікувало державне агентство ТАСС 14 липня.
Водночас у неділю вдень Міноборони Росії заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських мобільних груп на бронетехніці вглиб російської території в районах населених пунктів Толпине, Журавлі, Общий Колодезь Курської області, а також запобігли спробі прориву ЗСУ в Біловський район Курської області.
Українська влада і військове керівництво офіційно не повідомляють про операцію в Курській області і не коментують просування в цьому районі.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.