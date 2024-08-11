Минобороны РФ выдает старые видео за удары по ВСУ в Курской области – СМИ

Видеоролики, которые Минобороны РФ выдает за записи "успешных ударов" по ВСУ на курском направлении, были сняты давно и в других местах.

Источник: расследователи The Insider, Минобороны РФ

Детали: 10 августа в государственном РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ было опубликовано видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".

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На самом деле видео было снято в Кременной и в Часовом Яру, выяснили расследователи.

Слева — свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ «в приграничном районе Курской области». Справа — скриншот карты в районе Кременной, Луганская область. The Insider

Слева — свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ «в приграничном районе Курской области». Справа — карта объекта в Часовом Яру, Донецкая область. The Insider

9 августа Минобороны РФ опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области.

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"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащим с Курской областью", – говорится в описании к ролику.

Однако этот ролик был снят достаточно давно – его публиковал ТАСС 14 июля.

The Insider

Вместе с тем, в воскресенье днем Минобороны России заявило, что россияне пресекли попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области, а также пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области.

Украинские власти и военное руководство официально не сообщают об операции в Курской области и не комментируют продвижение в этом районе.

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