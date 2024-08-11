Минобороны РФ выдает старые видео за удары по ВСУ в Курской области – СМИ
Видеоролики, которые Минобороны РФ выдает за записи "успешных ударов" по ВСУ на курском направлении, были сняты давно и в других местах.
Источник: расследователи The Insider, Минобороны РФ
Детали: 10 августа в государственном РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ было опубликовано видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".
На самом деле видео было снято в Кременной и в Часовом Яру, выяснили расследователи.
9 августа Минобороны РФ опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащим с Курской областью", – говорится в описании к ролику.
Однако этот ролик был снят достаточно давно – его публиковал ТАСС 14 июля.
Вместе с тем, в воскресенье днем Минобороны России заявило, что россияне пресекли попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области, а также пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области.
Украинские власти и военное руководство официально не сообщают об операции в Курской области и не комментируют продвижение в этом районе.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.