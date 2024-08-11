Проєкт ГУР "Хочу жить" опублікував відео з кадировцями, яких "наловили глибоко в тилу"

Державний проєкт ГУР Міноборони України "Хочу жить" опублікував відео з російськими військовополоненими, які кажуть, що вони з Грозного і, як стверджує проєкт, були захоплені в Курській області РФ.

Джерело: "Хочу жить"

Відео державного проєкту "Хочу жить": як стверджується, на ньому полонені бійці "Ахмата", яких захопили в Курській області РФ pic.twitter.com/YNkHGhOakD Реклама: August 11, 2024

Дослівно: "Рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються.

Ну, зазвичай так, бо сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір".

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Деталі: На відео кілька полонених кажуть, що вони з Грозного.

Довідково: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

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