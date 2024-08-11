Проєкт ГУР "Хочу жить" опублікував відео з кадировцями, яких "наловили глибоко в тилу"
Державний проєкт ГУР Міноборони України "Хочу жить" опублікував відео з російськими військовополоненими, які кажуть, що вони з Грозного і, як стверджує проєкт, були захоплені в Курській області РФ.
Джерело: "Хочу жить"
Відео державного проєкту "Хочу жить": як стверджується, на ньому полонені бійці "Ахмата", яких захопили в Курській області РФ pic.twitter.com/YNkHGhOakDРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2024
Дослівно: "Рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються.
Ну, зазвичай так, бо сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір".
Деталі: На відео кілька полонених кажуть, що вони з Грозного.
Довідково: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- Станом на 11 серпня, як зазначає ВВС, українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області, а біля Курської АЕС з'явилися нові лінії оборони.