ВВС: Українці просунулися на 30 км вглиб РФ, росіяни будують оборону біля Курської АЕС
Заяви російського Міноборони та верифіковані ВВС кадри свідчать, що українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області, а біля Курської АЕС з'явилися нові лінії оборони.
Джерело: ВВС
Деталі: У неділю Міноборони РФ заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських сил в районах населених пунктів Толпине та Общий Колодезь Курської області, які розташовані приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону. ВВС називає це очевидним визнанням того, що Сили оборони України просунулися вглиб Курського прикордонного району.
Кадри, опубліковані в інтернеті та підтверджені BBC, також показали російський удар біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.
У Сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії. На бронеколонах були білі трикутні знаки розрізнення, нібито щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні.
Тим часом з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки використовуються в боях на території Росії, пише ВВС.
На фотографіях, проаналізованих BBC Verify, також видно, як Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. Зазначається, що українські сили просунулися в межах 50 км від об’єкта.
Порівняння супутникових знімків із того самого місця у суботу й кількома днями раніше показує кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.