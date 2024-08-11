ВВС: Українці просунулися на 30 км вглиб РФ, росіяни будують оборону біля Курської АЕС

Заяви російського Міноборони та верифіковані ВВС кадри свідчать, що українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області, а біля Курської АЕС з'явилися нові лінії оборони.

Джерело: ВВС

Деталі: У неділю Міноборони РФ заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських сил в районах населених пунктів Толпине та Общий Колодезь Курської області, які розташовані приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону. ВВС називає це очевидним визнанням того, що Сили оборони України просунулися вглиб Курського прикордонного району.

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Кадри, опубліковані в інтернеті та підтверджені BBC, також показали російський удар біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

У Сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії. На бронеколонах були білі трикутні знаки розрізнення, нібито щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні.

Тим часом з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки використовуються в боях на території Росії, пише ВВС.

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На фотографіях, проаналізованих BBC Verify, також видно, як Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. Зазначається, що українські сили просунулися в межах 50 км від об’єкта.

Порівняння супутникових знімків із того самого місця у суботу й кількома днями раніше показує кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.

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