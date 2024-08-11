Проект ГУР "Хочу жить" опубликовал видео с кадыровцами, которых "наловили глубоко в тылу"

Государственный проект ГУР Минобороны Украины "Хочу жить" опубликовал видео с российскими военнопленными, которые говорят, что они из Грозного и, как утверждает проект, были захвачены в Курской области РФ.

Источник: "Хочу жить"

Відео державного проєкту "Хочу жить": як стверджується, на ньому полонені бійці "Ахмата", яких захопили в Курській області РФ pic.twitter.com/YNkHGhOakD Реклама: August 11, 2024

Дословно: "Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться".

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Детали: На видео несколько пленных говорят, что они из Грозного.

Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

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