Проект ГУР "Хочу жить" опубликовал видео с кадыровцами, которых "наловили глубоко в тылу"
Государственный проект ГУР Минобороны Украины "Хочу жить" опубликовал видео с российскими военнопленными, которые говорят, что они из Грозного и, как утверждает проект, были захвачены в Курской области РФ.
Источник: "Хочу жить"
Відео державного проєкту "Хочу жить": як стверджується, на ньому полонені бійці "Ахмата", яких захопили в Курській області РФ pic.twitter.com/YNkHGhOakDРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2024
Дословно: "Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.
Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться".
Детали: На видео несколько пленных говорят, что они из Грозного.
Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- По состоянию на 11 августа, как отмечает ВВС, украинские военные продвинулись примерно на 30 км вглубь территории России в Курской области, а возле Курской АЭС появились новые линии обороны.