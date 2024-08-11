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Проект ГУР "Хочу жить" опубликовал видео с кадыровцами, которых "наловили глубоко в тылу"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 23:06
Проект ГУР Хочу жить опубликовал видео с кадыровцами, которых наловили глубоко в тылу
пленные кадыровцы, скриншот видео проекта "Хочу жить"

Государственный проект ГУР Минобороны Украины "Хочу жить" опубликовал видео с российскими военнопленными, которые говорят, что они из Грозного и, как утверждает проект, были захвачены в Курской области РФ.

Источник: "Хочу жить"

Дословно: "Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться".

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Детали: На видео несколько пленных говорят, что они из Грозного.

Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Предыстория:

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
  • По состоянию на 11 августа, как отмечает ВВС, украинские военные продвинулись примерно на 30 км вглубь территории России в Курской области, а возле Курской АЭС появились новые линии обороны.

пленныеГУРКадыровРосcия
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