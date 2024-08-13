Сили оборони: РФ вивела частину військ з півдня України для оборони Курської області
Видання Politico з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія пише, що Росія вивела частину військ з Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області.
Джерело: Politico
Пряма мова Лиховія: "Росія передислокувала деякі свої підрозділи як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України".
Деталі: Повідомляється, що видання не змогло самостійно з’ясувати, скільки російських військ передислокували через кордон. Хоча Лиховій сказав, що це було "відносно невелика" кількість підрозділів.
Видання зазначає, що в етері телемарафону Лиховій додав, що Росія перекидає особовий склад на "інші напрямки, в тому числі на Курськ".
Водночас речник зазначив, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика.
"Треба ще зрозуміти, чи не є це димовою завісою", — цитує Лиховія видання.
Також Politico відзначає, що операція ЗСУ в Курській області РФ підвищила моральний дух в Україні, а також дала поштовх західним союзникам, які хочуть, щоб Київ змінив поле битви на свою користь.
Передісторія
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
- 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
- 13 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області РФ.