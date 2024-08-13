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Сили оборони: РФ вивела частину військ з півдня України для оборони Курської області

Анастасія ПроцВівторок, 13 серпня 2024, 19:54
Сили оборони: РФ вивела частину військ з півдня України для оборони Курської області
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Politico з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія пише, що Росія вивела частину військ з Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області.

Джерело: Politico 

Пряма мова Лиховія: "Росія передислокувала деякі свої підрозділи як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України".

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Деталі: Повідомляється, що видання не змогло самостійно з’ясувати, скільки російських військ передислокували через кордон. Хоча Лиховій сказав, що це було "відносно невелика" кількість підрозділів.

Видання зазначає, що в етері телемарафону Лиховій додав, що Росія перекидає особовий склад на "інші напрямки, в тому числі на Курськ".

Водночас речник зазначив, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика.

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 "Треба ще зрозуміти, чи не є це димовою завісою", — цитує Лиховія видання.

Також Politico відзначає, що операція ЗСУ в Курській області РФ підвищила моральний дух в Україні, а також дала поштовх західним союзникам, які хочуть, щоб Київ змінив поле битви на свою користь.

Передісторія

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
  • 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
  • 13 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області РФ.

Курська область Збройні сили
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