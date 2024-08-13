Силы обороны: РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курской области

Издание Politico со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия пишет, что Россия вывела часть войск из Запорожья и Херсонщины для обороны Курской области.

Источник: Politico

Прямая речь Лиховия: "Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины".

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Детали: Сообщается, что издание не смогло самостоятельно выяснить, сколько российских войск передислоцировали через границу. Хотя Лиховой сказал, что это было "относительно небольшое" количество подразделений.

Издание отмечает, что в эфире телемарафона Лиховий добавил, что Россия перебрасывает личный состав на "другие направления, в том числе на Курск".

В то же время спикер отметил, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество подразделений, которые они передислоцируют, относительно небольшое.

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"Надо еще понять, не является ли это дымовой завесой", — цитирует Лиховия издание.

Также Politico отмечает, что операция ВСУ в Курской области РФ повысила моральный дух в Украине, а также дала толчок западным союзникам, которые хотят, чтобы Киев изменил поле битвы в свою пользу.

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