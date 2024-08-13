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Силы обороны: РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курской области

Анастасия ПроцВторник, 13 августа 2024, 19:54
Силы обороны: РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курской области
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Politico со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия пишет, что Россия вывела часть войск из Запорожья и Херсонщины для обороны Курской области.

Источник: Politico

Прямая речь Лиховия: "Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины".

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Детали: Сообщается, что издание не смогло самостоятельно выяснить, сколько российских войск передислоцировали через границу. Хотя Лиховой сказал, что это было "относительно небольшое" количество подразделений.

Издание отмечает, что в эфире телемарафона Лиховий добавил, что Россия перебрасывает личный состав на "другие направления, в том числе на Курск".

В то же время спикер отметил, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество подразделений, которые они передислоцируют, относительно небольшое.

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"Надо еще понять, не является ли это дымовой завесой", —  цитирует Лиховия издание.

Также Politico отмечает, что операция ВСУ в Курской области РФ повысила моральный дух в Украине, а также дала толчок западным союзникам, которые хотят, чтобы Киев изменил поле битвы в свою пользу.

Предыстория

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
  • 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
  • 13 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.

Курская область Вооруженные силы
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