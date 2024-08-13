Силы обороны: РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курской области
Издание Politico со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия пишет, что Россия вывела часть войск из Запорожья и Херсонщины для обороны Курской области.
Источник: Politico
Прямая речь Лиховия: "Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины".
Детали: Сообщается, что издание не смогло самостоятельно выяснить, сколько российских войск передислоцировали через границу. Хотя Лиховой сказал, что это было "относительно небольшое" количество подразделений.
Издание отмечает, что в эфире телемарафона Лиховий добавил, что Россия перебрасывает личный состав на "другие направления, в том числе на Курск".
В то же время спикер отметил, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области, и количество подразделений, которые они передислоцируют, относительно небольшое.
"Надо еще понять, не является ли это дымовой завесой", — цитирует Лиховия издание.
Также Politico отмечает, что операция ВСУ в Курской области РФ повысила моральный дух в Украине, а также дала толчок западным союзникам, которые хотят, чтобы Киев изменил поле битвы в свою пользу.
Предыстория
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
- 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
- 13 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.