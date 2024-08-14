WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на российскую территорию, заявили американские чиновники.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США

Детали: По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курске заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

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Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, и не сказали, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия.

Но эта оценка США подкрепляет заявления украинских официальных лиц, которые утверждают, что неожиданная операция в Курской области на прошлой неделе отвлекла российские войска от Украины.

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