Зеленський про Курщину: На ранок є чергове поповнення обмінного фонду

Україна продовжує досягати поставлених цілей у Курській області Росії, на ранок 19 серпня Сили оборони змогли взяти полон російських військових, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у Telegram за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Пряма мова президента: "Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави".

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Деталі: Також Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про "важкі бої на Покровському напрямку" і "захист Торецька".

"Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", – запевнив Зеленський.

Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про "деякі аспекти нашої ракетної програми".

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