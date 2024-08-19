Зеленський про Курщину: На ранок є чергове поповнення обмінного фонду
Україна продовжує досягати поставлених цілей у Курській області Росії, на ранок 19 серпня Сили оборони змогли взяти полон російських військових, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський у Telegram за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Пряма мова президента: "Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави".
Деталі: Також Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про "важкі бої на Покровському напрямку" і "захист Торецька".
"Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", – запевнив Зеленський.
Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про "деякі аспекти нашої ракетної програми".
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Передісторія:
- Операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.
- Вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених.
- Згодом 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.