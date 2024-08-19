Зеленский о Курщине: На утро есть очередное пополнение обменного фонда
Украина продолжает достигать поставленных целей в Курской области России, на утро 19 августа Силы обороны смогли взять в плен российских военных, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский в Telegram по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
Прямая речь президента: "Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства".
Детали: Также Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о "тяжелых боях на Покровском направлении" и "защите Торецка".
"Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", – заверил Зеленский.
Кроме того, по словам президента, они с Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".
Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.
- Днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных.
- Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.