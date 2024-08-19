Зеленский о Курщине: На утро есть очередное пополнение обменного фонда

Украина продолжает достигать поставленных целей в Курской области России, на утро 19 августа Силы обороны смогли взять в плен российских военных, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Прямая речь президента: "Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства".

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Детали: Также Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о "тяжелых боях на Покровском направлении" и "защите Торецка".

"Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", – заверил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, они с Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".

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