Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков считает, что западные партнеры Украины уже приняли решение о разрешении на удары вглубь территории России ракетами ATACMS.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Песков также уверен, что это решение сейчас "пытаются формализовать" через СМИ.



По словам пресс-секретаря Путина, вовлеченность США и стран Европы в войну Росси против Украины "носит прямой характер, каждый новый шаг ее повышает".

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"Сама СВО (так россияне подменяют слово война – ред.) является ответом на возможные удары вглубь России", – сказал Песков.

Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

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Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на 11 сентября − за более, чем 10 лет войны и более чем 2,5 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Путин в своих спичах и заявлениях продолжает искажать реальность, пытаясь предствить жертвой Россию, при этом ищет поддержки у Китая и в Северной Кореи. В частности в КНДР покупает ракеты, которые запускает по мирным населенным пунктам Украины.

Вместе с тем Украина 6 августа начала свою операцию в Курской области РФ. На пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.

27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.

По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.

Сейчас Украина просит партнеров разрешить ей бить дальнобойным оружием, предоставленным Западом, по военным целям в глубине России.

Генералы, дипломаты и лидеры гражданского общества подписали открытое письмо к госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми с призывом разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием от партнеров.

Группа республиканцев Палаты представителей США также призвала Белый дом снять ограничения на использование Украиной американского дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, вглубь территории России.

10 сентября президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.