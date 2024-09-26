Окупанти атакували енергооб’єкт на Миколаївщині: є відключення

Уночі 26 вересня російські загарбники атакували енергетичний об’єкт у Миколаївській області, частина людей залишились без електропостачання.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "У ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі – згодом.



Ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів".

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Деталі: За словами очільника області, більшу частину будинків енергетики вже заживили, робота триває.

Минулося без постраждалих.

Передісторія: