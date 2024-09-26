Окупанти атакували енергооб’єкт на Миколаївщині: є відключення
Четвер, 26 вересня 2024, 09:00
Уночі 26 вересня російські загарбники атакували енергетичний об’єкт у Миколаївській області, частина людей залишились без електропостачання.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "У ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі – згодом.
Ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів".
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Деталі: За словами очільника області, більшу частину будинків енергетики вже заживили, робота триває.
Минулося без постраждалих.
Передісторія:
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- Увечері 25 вересня російські війська запустили ударні безпілотники по Україні.
- В Івано-Франківську чули вибухи. Внаслідок російської дронової атаки в Івано-Франківській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина обласного центру залишилася без електропостачання.
- Також звуки вибухів цілу ніч лунали у Києві, працювала ППО. Повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів, уламки впали на території дитячого садочку. Влада повідомила, що над столицею збили десяток БпЛА.
- Ще 13 російських "Шахедів" збили у небі над Сумщиною.