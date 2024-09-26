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Оккупанты атаковали энергообъект на Николаевщине: есть отключения

Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 09:00
Оккупанты атаковали энергообъект на Николаевщине: есть отключения
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 26 сентября российские захватчики атаковали энергетический объект в Николаевской области, часть людей остались без электроснабжения.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "В ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали – позже.

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Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключения абонентов".

Детали: По словам главы области, большую часть домов энергетики уже запитали, работа продолжается.

Обошлось без пострадавших.

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Предыстория:

Николаевская областьШахедэнергетика
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