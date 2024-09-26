Оккупанты атаковали энергообъект на Николаевщине: есть отключения
Четверг, 26 сентября 2024, 09:00
Ночью 26 сентября российские захватчики атаковали энергетический объект в Николаевской области, часть людей остались без электроснабжения.
Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "В ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали – позже.
Реклама:
Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключения абонентов".
Детали: По словам главы области, большую часть домов энергетики уже запитали, работа продолжается.
Обошлось без пострадавших.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Вечером 25 сентября российские войска запустили ударные беспилотники по Украине.
- В Ивано-Франковске слышали взрывы. В результате российской дроновой атаки в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть областного центра осталась без электроснабжения.
- Также звуки взрывов всю ночь раздавались в Киеве, работала ПВО.Сообщалось, что в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "Шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома, повреждено около 20 автомобилей, обломки упали на территории детского сада. Власти сообщили, что над столицей сбили десяток БпЛА.
- Еще 13 российских "Шахедов" сбили в небе над Сумской областью.