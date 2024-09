Трампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував заяви росіянина Владіміра Путіна, який спробував пожартувати, заявивши про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах.

Джерело: Трамп на мітингу у Вісконсині, "Європейська правда"

Деталі: Раніше цього тижня Путін бовкнув, що його фаворитом на виборах у США був Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і підтримав кандидатуру Камали Гарріс, то Росія теж її підтримає.

На це Трамп заявив, що "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

Trump: Putin endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. Should I be upset about that? No. Was it done with a smile, Ron? I think it was done with a smile. pic.twitter.com/vTHwSzuxAA