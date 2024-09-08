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Трампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 12:10
Трампа образило рішення Путіна підтримати Гарріс
getty images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував заяви росіянина Владіміра Путіна, який спробував пожартувати, заявивши про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах.

Джерело: Трамп на мітингу у Вісконсині, "Європейська правда"

Деталі: Раніше цього тижня Путін бовкнув, що його фаворитом на виборах у США був Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і підтримав кандидатуру Камали Гарріс, то Росія теж її підтримає.

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На це Трамп заявив, що "добре знав Путіна", а заява про "підтримку" Камали його "дуже образила".

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"Цікаво, чого ж він підтримав Камалу. Ні, він гравець у шахи. Мені стати конгресменом? Чи я маю через це засмучуватись? Га?.. Чи зробив він це усміхаючись? Думаю, що, напевно, зробив це усміхаючись. Не знаю, хто в біса знає? Ніхто цього не взнає. Вони десь на дев’ятнадцять кроків попереду нас", – констатував експрезидент.

Він додав, що "ніхто в історії не ставився жорсткіше до Росії, ніж Трамп", і Путін це нібито "знає як ніхто інший".

У Білому домі раніше порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США та розкритикували публічні дискусії очільника Кремля щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів.

ПутінТрампСША
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