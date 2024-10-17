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Россия хочет привлечь 10 тысяч солдат из КНДР для войны против Украины – Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 17 октября 2024, 14:43
Россия хочет привлечь 10 тысяч солдат из КНДР для войны против Украины – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи для войны против Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета 17 октября

Детали: Зеленский напомнил, что есть данные разведки о том, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и тренируются совместно с российскими солдатами.

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Прямая речь президента: "Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (глава РФ Владимир Путин – ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск".

По словам Зеленского, также есть данные, что "сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать, и чтобы они воевали против Украины".

"Это очень насущная вещь (для реакции партнеров Украины – ред.). Потому что это уже фактически официальное подтверждение того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины в качестве контингента. Это шаг серьезный", – подытожил Зеленский. 

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