Россия хочет привлечь 10 тысяч солдат из КНДР для войны против Украины – Зеленский
Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи для войны против Украины, заявил президент Владимир Зеленский.
Источник: президент на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета 17 октября
Детали: Зеленский напомнил, что есть данные разведки о том, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и тренируются совместно с российскими солдатами.
Прямая речь президента: "Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (глава РФ Владимир Путин – ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск".
По словам Зеленского, также есть данные, что "сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать, и чтобы они воевали против Украины".
"Это очень насущная вещь (для реакции партнеров Украины – ред.). Потому что это уже фактически официальное подтверждение того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины в качестве контингента. Это шаг серьезный", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 12 октября ISW сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины.
- 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.
- 16 октября Зеленский добавил, что Северная Корея поставляет России также людей, которые должны работать на российских заводах.