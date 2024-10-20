"Змінив прописку": у Росії визнали, що дрони ЗСУ вигнали ЧФ РФ із Криму

кораблі ЧФ РФ у Новоросійську в 2023 році, фото AFP via Getty Images

Колишній глава "Роскосмосу" і окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін визнав, що Чорноморський флот РФ "змінив прописку" через атаки українських морських безпілотників.

Джерело: Рогозін в інтерв'ю "Московському комсомольцю", пише "Медуза"

Пряма мова: "Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, яких змін зазнали під час СВО (так окупанти називають війну проти України – ред.) способи бойового застосування, то показовий приклад – Чорноморський флот.

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Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника".

Передісторія:

У четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

4 серпня 2023 року Служба безпеки України заявила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська у Росії: там надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорський горняк", спричинивши "серйозну пробоїну".

За даними розвідки, через українські атаки на військовий флот Росії окупанти намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на початок 2024 року українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що виготовлення морських надводних дронів налагодили на території України на одному з підземних виробництв.

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