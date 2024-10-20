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"Сменил прописку": в России признали, что дроны ВСУ выгнали ЧФ РФ из Крыма

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 16:57
Сменил прописку: в России признали, что дроны ВСУ выгнали ЧФ РФ из Крыма
корабли ЧФ РФ в Новороссийске в 2023 году, фото AFP via Getty Images

Бывший глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин признал, что Черноморский флот РФ "сменил прописку" из-за атак украинских морских беспилотников.

Источник: Рогозин в интервью "Московскому комсомольцу", пишет "Медуза"

Прямая речь: "Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО (так оккупанты называют войну против Украины – ред.) способы боевого применения, то показательный пример – Черноморский флот.

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Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника".

Предыстория:

  • В четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
  • 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию в бухте Новороссийска в России: там надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", нанеся "серьезную пробоину".
  • По данным разведки, из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.
  • По данным Генштаба ВСУ на начало 2024 года, украинские силы вывели из строя за время широкомасштабного вторжения около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.
  • Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что изготовление морских надводных дронов наладили на территории Украины на одном из подземных производств.

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