РФ не повернула Україні тіло журналістки Рощиної, у штабі підозрюють приховування злочину
Росія не повернула Україні в рамках обміну 18 жовтня тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими припускають намагання РФ приховати сліди злочину.
Джерело: представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі Суспільному
Пряма мова: "Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють…
Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо".
Деталі: За його словами, наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.
Водночас представник Координаційного штабу наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.
Що передувало: Увечері 18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.
Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП
Передісторія:
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.
- Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.
- За даними Міністерства оборони РФ, її смерть настала 19 вересня 2024 року. Також йшлося про те, її тіло повернуть "українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб".
- 11 жовтня Офіс Генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
- Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території України, де вона виконувала свою журналістську роботу, плануючи висвітлити життя людей в умовах окупації. У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.