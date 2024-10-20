РФ не повернула Україні тіло журналістки Рощиної, у штабі підозрюють приховування злочину

Росія не повернула Україні в рамках обміну 18 жовтня тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими припускають намагання РФ приховати сліди злочину.

Джерело: представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють…

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Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо".

Деталі: За його словами, наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.

Водночас представник Координаційного штабу наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Що передувало: Увечері 18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.

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