Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной, в штабе подозревают сокрытие преступления

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 18:47
РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной, в штабе подозревают сокрытие преступления
Виктория Рощина, фото из ее Facebook

Россия не вернула Украине в рамках обмена 18 октября тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают попытки РФ скрыть следы преступления.

Источник: представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют...

Реклама:

Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной по репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем".

Детали: По его словам, пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки.

В то же время представитель Координационного штаба отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы возможного преступления.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Вечером 18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными - домой вернулись еще 95 защитников Украины.

Читайте также: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.  

Предыстория:

  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.  
  • Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.  
  • По данным Минобороны РФ, смерть журналистки наступила 19 сентября 2024 года. Также говорилось о том, что ее тело вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц".
  • 11 октября Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории Украины, где она выполняла свою журналистскую работу, планируя осветить жизнь людей в условиях оккупации. По данным Министерства обороны РФ, ее смерть наступила 19 сентября 2024 года. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину. 

Росcияпленныеубийствообмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Росcия
В сбитой в Украине ракете КНДР нашли западные компоненты: Сибига обратился к союзникам
КНДР против Украины: Южная Корея рассказала о спутниковых снимках и идентифицировала военного
"Сменил прописку": в России признали, что дроны ВСУ выгнали ЧФ РФ из Крыма
Последние новости
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: