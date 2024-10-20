РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной, в штабе подозревают сокрытие преступления
Россия не вернула Украине в рамках обмена 18 октября тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают попытки РФ скрыть следы преступления.
Источник: представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии Суспільному
Прямая речь: "Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют...
Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной по репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем".
Детали: По его словам, пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки.
В то же время представитель Координационного штаба отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы возможного преступления.
Что предшествовало: Вечером 18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными - домой вернулись еще 95 защитников Украины.
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Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
- Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.
- По данным Минобороны РФ, смерть журналистки наступила 19 сентября 2024 года. Также говорилось о том, что ее тело вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц".
- 11 октября Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории Украины, где она выполняла свою журналистскую работу, планируя осветить жизнь людей в условиях оккупации. По данным Министерства обороны РФ, ее смерть наступила 19 сентября 2024 года. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.