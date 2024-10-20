РФ не вернула Украине тело журналистки Рощиной, в штабе подозревают сокрытие преступления

Россия не вернула Украине в рамках обмена 18 октября тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают попытки РФ скрыть следы преступления.

Источник: представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют...

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Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной по репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем".

Детали: По его словам, пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки.

В то же время представитель Координационного штаба отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы возможного преступления.

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Что предшествовало: Вечером 18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными - домой вернулись еще 95 защитников Украины.

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